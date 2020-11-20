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Крым – оккупированный, а не аннексированный. В МинВОТ объяснили, как говорить правильно

20.11.2020, 17:16
Крым – оккупированный, а не аннексированный. В МинВОТ объяснили, как говорить правильно - Фото
Крым, Судак (фото - pixabay.com)

Формулировка "аннексия Крыма" подразумевает, что вопрос о его принадлежности закрыт, правильно говорить "оккупация", настаивают в министерстве

Использование термина "аннексированный" по отношению к Крыму – это ошибка, нужно говорить "оккупированный". Об этом заявила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными, это Российская Федерация", – заявил замминистра Игорь Яременко.

По его словам, все международное сообщество использует формулировку "временно оккупированные территории" и по отношению к Крыму, и по отношению к Донбассу, также можно использовать словосочетание "попытка аннексии". Это подчеркивает соответствующие обязательства России по международному гуманитарному праву, отметил замминистра.

Яременко объяснил, что использование слова "аннексия" поддерживает российский нарратив о том, что вопрос возврата Крыма и Севастополя Украине якобы закрыт. "Мы с этим абсолютно не согласны, поэтому настоятельно просим пользоваться термином "временная оккупация", – заявил Яременко.

  • 18 ноября комитет 75-й сессии ГА ООН одобрил украинский проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму – в документе зафиксировано, что ФСБ РФ пытает людей на полуострове. Генассамблея проголосует за резолюцию в декабре.
  • Вчера стало известно, кто поддержал, а кто проголосовал против украинского проекта резолюции по Крыму.
Денис Юдин
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МинВОТ Крым аннексия оккупация Игорь Яременко

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