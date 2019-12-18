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Генасамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

Генасамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму - Фото
Памятник российскому оккупанту в Крыму (фото - ЕРА)
18.12.2019, 20:08

Ранее в ООН признали, что переселением своих граждан в Крым в попытке поменять демографическую ситуацию на полуострове РФ нарушает Женевские конвенции

Сегодня, 18 декабря, Генассамблея Организации Объединенных Наций одобрила украинский проект резолюции в защиту прав человека во временно оккупированном Крыму. Ее название звучит так: "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополе, Украина".

"За" проголосовали 65 государств, "против" - 28, еще 83 воздержались.

Де-юре резолюция, соавторами которой выступили 38 стран, вступила в силу сразу же после положительного голосования.

Пункты, зафиксированное в тексте документа:

— предупреждение, что получение территории или другого преимущества вследствие агрессии не может и не будет считаться законным;
— требование, чтобы оккупационная власть РФ прекратила политику изменения демографической ситуации на полуострове, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения;
— осуждение практики призыва мужчин в армию РФ и уголовного преследования тех, кто отказался служить в ВС оккупанта;
— осуждение массовых задержаний активистов и правозащитников по обвинениям в терроризме;
— призыв остановить преследования и освободить людей, задержанных за высказывание своих мыслей от начала оккупации;
— требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину;
— призыв к международному сообществу продолжать осуждение нарушений Россией прав человека в Крыму как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне.

9 декабря 2019-го против резолюции ООН, в которой Россию призвали убраться из Крыма, проголосовали 19 стран: вот их список.

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Крым права человека резолюция генассамблея оон
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