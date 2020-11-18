UA

"Россия заплатит по счетам". В ООН зафиксировали, что ФСБ пытает людей в Крыму

18.11.2020, 22:00
Дмитрий Кулеба (скрин из TRT Russian)

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявляет, что резолюция по Крыму из года в год становится сильнее и сейчас формируется счет, который России придется оплатить

Комитет 75-й сессии Генассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму – в документе зафиксировано, что ФСБ РФ пытает людей на полуострове. Генассамблея проголосует за резолюцию в декабре. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В МИД заявляют, что это важный вклад в продолжение международного давления на РФ из-за оккупации Крыма. Резолюция констатирует продолжение Россией переселения российских граждан на полуостров и принудительную смену гражданства с целью изменения демографического состава населения: "Это негативно влияет на экономические и социальные права крымчан и вынуждает их покидать Крым, что является скрытой формой депортации".

Документ призывает прекратить уголовное преследование крымчан за уклонение от военного призыва, осуждает продолжающуюся безнаказанность за случаи похищений и констатирует роль ФСБ РФ в пытках людей. Также он обращает внимание на системные политические репрессии против крымскотатарского народа, необоснованно строгих приговоров политзаключенными, преследование ПЦУ и журналистов в Крыму, и использование эпидемии коронавируса как предлога для наступления на права человека.

"Из года в год резолюция становится сильнее. Формируется счет, который России, в конце концов, придется оплатить", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии LIGA.net.

  • 16 октября посольство США в Украине сообщило, что оккупанты в Крыму продолжают принуждать граждан Украины, проживающих на полуострове, служить в армии России.
  • 20 октября в МИД заявили, что россияне в Крыму вытесняют украинское население и заменяют его гражданами РФ.
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
ООН Крым дмитрий кулеба

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерский проектОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 