"Россия заплатит по счетам". В ООН зафиксировали, что ФСБ пытает людей в Крыму

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявляет, что резолюция по Крыму из года в год становится сильнее и сейчас формируется счет, который России придется оплатить

Комитет 75-й сессии Генассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму – в документе зафиксировано, что ФСБ РФ пытает людей на полуострове. Генассамблея проголосует за резолюцию в декабре. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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В МИД заявляют, что это важный вклад в продолжение международного давления на РФ из-за оккупации Крыма. Резолюция констатирует продолжение Россией переселения российских граждан на полуостров и принудительную смену гражданства с целью изменения демографического состава населения: "Это негативно влияет на экономические и социальные права крымчан и вынуждает их покидать Крым, что является скрытой формой депортации".

Документ призывает прекратить уголовное преследование крымчан за уклонение от военного призыва, осуждает продолжающуюся безнаказанность за случаи похищений и констатирует роль ФСБ РФ в пытках людей. Также он обращает внимание на системные политические репрессии против крымскотатарского народа, необоснованно строгих приговоров политзаключенными, преследование ПЦУ и журналистов в Крыму, и использование эпидемии коронавируса как предлога для наступления на права человека.

"Из года в год резолюция становится сильнее. Формируется счет, который России, в конце концов, придется оплатить", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии LIGA.net.

16 октября посольство США в Украине сообщило, что оккупанты в Крыму продолжают принуждать граждан Украины, проживающих на полуострове, служить в армии России.

20 октября в МИД заявили, что россияне в Крыму вытесняют украинское население и заменяют его гражданами РФ.

Владислав Сердюк

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