Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан – МИД

Также Россия удвоила военное присутствие на оккупированном украинском полуострове

После оккупации Крыма россияне превратили полуостров на военную базу и продолжают целенаправленную политику по изменению его демографической структуры – они вытесняют украинское население и заменяют его гражданами РФ. Об этом заявила во время круглого стола замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает Укринформ.

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"Россия удвоила военное присутствие, они модернизировали свой военный компонент в воздухе, на море и на суше, имеют сейчас шесть подводных лодок, чего более чем достаточно, чтобы контролировать всю акваторию Черного моря", – сказала Джапарова.

Кроме того, оккупанты замещают украинское население полуострова российским, отметила она.

"Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике 100 тысяч с чем-то россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности", – подчеркнула Джапарова.

16 октября посольство США в Украине сообщило, что оккупанты в Крыму продолжают принуждать граждан Украины, проживающих на полуострове, служить в армии России – это грубое нарушение международного гуманитарного права.

Бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер считает, что нужно сделать невозможным для Кремля использование оккупированного Крыма – путем усиления санкций и блокирования морского движения.







Вадим Ребрина

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