UA

Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан – МИД

20.10.2020, 23:07
Россия переселила в оккупированный Крым полмиллиона своих граждан – МИД - Фото
Эмине Джапарова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Также Россия удвоила военное присутствие на оккупированном украинском полуострове

После оккупации Крыма россияне превратили полуостров на военную базу и продолжают целенаправленную политику по изменению его демографической структуры – они вытесняют украинское население и заменяют его гражданами РФ. Об этом заявила во время круглого стола замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия удвоила военное присутствие, они модернизировали свой военный компонент в воздухе, на море и на суше, имеют сейчас шесть подводных лодок, чего более чем достаточно, чтобы контролировать всю акваторию Черного моря", – сказала Джапарова.

Кроме того, оккупанты замещают украинское население полуострова российским, отметила она.

"Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике 100 тысяч с чем-то россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности", – подчеркнула Джапарова.

  • 16 октября посольство США в Украине сообщило, что оккупанты в Крыму продолжают принуждать граждан Украины, проживающих на полуострове, служить в армии России – это грубое нарушение международного гуманитарного права.
  • Бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер считает, что нужно сделать невозможным для Кремля использование оккупированного Крыма – путем усиления санкций и блокирования морского движения.


Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Россия Крым оккупация эмине джапарова

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Интервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии

Партнерский проектИнтервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии
 