Волкер: Нужно сделать невозможным использование Крыма Россией
Любое судно, выходящее из порта Крыма, должно подпадать под санкции и считаться контрабандистским, сказал Курт Волкер
Бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер считает, что нужно сделать невозможным для Кремля использование оккупированного Крыма – путем усиления санкций и блокирования морского движения. Об этом он сказал во время онлайн-конференции, передает корреспондент Укринформа.
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"Нужно сделать так, чтобы для россиян стало невозможным пользование Крымом, и в частности портом Севастополя", – отметил бывший высокопоставленный дипломат.
Он отметил, что "все страны должны признавать и выполнять санкции, введенные ЕС, согласно которым любое судно, выходящее из порта Крыма, подпадает под санкции и считается контрабандистским, и оно не может зайти в любой другой порт".
По словам Волкера, этим должна заниматься, прежде всего, Международная морская организация, членом которой является, в том числе, и РФ.
25 сентября первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина предложит властям России участвовать в платформе по деоккупации Крыма.
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