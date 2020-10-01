ЕС расширил санкции против России за строительство Керченского моста

Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов

Европейский Союз расширил санкции за строительство Керченского моста — в список внесены два физических лица и четыре юридических. Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

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В санкционный список включены Александр Ганов, генеральный директор Гранд Сервис Экспресс, и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании Стройгазмонтаж.

Санкции также введены против компаний Ленпромтранспроект, Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

"Эти меры были приняты с учетом той роли, которую эти люди и организации сыграли в строительстве моста и железнодорожных путей, соединяющих Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом через Керченский пролив, и дальнейшей изоляции Крыма от Украины", – сказано в сообщении ЕС.

Санкции, которые теперь применяются в общей сложности к 177 физическим и 48 юридическим лицам, включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Замораживание активов касается средств или экономических ресурсов как физических, так и юридических лиц, включенных в список. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять этим лицам средства.

Мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Россией Крым и Краснодарский край РФ, был открыт в мае 2018 года. В декабре 2019-го РФ запустила железнодорожное сообщение по этому мосту, за что США ввели дополнительные санкции.

Украина подала иск в международный арбитраж в связи с незаконным строительством Керченского моста.

Вадим Ребрина

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