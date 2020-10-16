UA

"Хватит играть в легитимность". США осудили принуждение крымчан служить в армии России

16.10.2020, 18:22
Админграница с Крымом (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Действия российских оккупантов – грубое нарушение международного гуманитарного права, заявили в посольстве США

Оккупанты Крыма продолжают принуждать граждан Украины, проживающих на полуострове, служить в армии России – это грубое нарушение международного гуманитарного права. Об этом сообщается в Facebook посольства США в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Оккупационные власти России в Крыма продолжают принудительный призыв в армию граждан Украины, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию, а также уйти с территории Украины", – говорится в заявлении американского посольства.

  • Вчера оккупанты Крыма заявили, что осенью планируют заставить 2000 крымчан служить в армии России.
  • Ранее сегодня Евросоюз назвал насильственной интеграцией и нарушением международного гуманитарного права принуждение крымчан служить в российской армии.

Читайте также: РФ в три раза увеличила военное присутствие в Крыму и колонизирует его – замглавы МИД

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Крым призыв

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Новий старт" після ковіду: Як вирощувати в Україні мікрогрін та куди його продавати

Партнер проекта – EU4Business"Новий старт" після ковіду: Як вирощувати в Україні мікрогрін та куди його продавати
 