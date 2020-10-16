"Хватит играть в легитимность". США осудили принуждение крымчан служить в армии России

Действия российских оккупантов – грубое нарушение международного гуманитарного права, заявили в посольстве США

Оккупанты Крыма продолжают принуждать граждан Украины, проживающих на полуострове, служить в армии России – это грубое нарушение международного гуманитарного права. Об этом сообщается в Facebook посольства США в Украине.

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"Оккупационные власти России в Крыма продолжают принудительный призыв в армию граждан Украины, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию, а также уйти с территории Украины", – говорится в заявлении американского посольства.

Вчера оккупанты Крыма заявили, что осенью планируют заставить 2000 крымчан служить в армии России.

Ранее сегодня Евросоюз назвал насильственной интеграцией и нарушением международного гуманитарного права принуждение крымчан служить в российской армии.

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Наталия Медведева

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