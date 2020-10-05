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РФ в три раза увеличила военное присутствие в Крыму и колонизирует его – замглавы МИД

05.10.2020, 13:57
РФ в три раза увеличила военное присутствие в Крыму и колонизирует его – замглавы МИД - Фото
Эмине Джапарова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия репрессиями пытается вытеснить украинцев из Крыма, а на их место завезти своих граждан

Россия почти в три раза увеличила военное присутствие в оккупированном ею Крыму и пытается колонизировать полуостров. Об этом на пресс-конференции сказала замминистра внутренних дел Эмине Джапарова.

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По ее словам, милитаризация происходит как на суше, так и на земле.

"Затем происходит колонизация полуострова. Когда с одной стороны репрессиями (не только по отношению к лидерам крымскотатарского нароау, но и к обычным людям, которых называют экстремистами и террористами) выдавливаются граждане Украины и все те, кто не готов плясать под музыку РФ и отбеливать ее преступления. А с другой стороны завозятся сотнями тысяч граждане РФ", – сказала она.

  • Бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер считает, что нужно сделать невозможным для Кремля использование оккупированного Крыма – путем усиления санкций и блокирования морского движения.

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Марк Сировой
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