России следовало подумать о воде до того, как захватывать Крым – экс-посол США
По мнению Стивена Пайфера, Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в Крыму
России следовало подумать о водоснабжении Крыма, прежде чем оккупировать его. Об этом сказал сотрудник Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Крым.Реалии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я могу понять обеспокоенность России, но она должна была подумать об этом (о водоснабжении полуострова – ред.), прежде чем незаконно захватывать Крым в 2014 году", – заявил экс-посол.
Он отметил, что Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в Крыму, так как протяженность канала составляет около 100 километров.
"И если вы собираетесь захватить этот канал и пустить по нему воду – вы должны контролировать весь канал, поскольку в противном случае его могут заблокировать. Это была бы серьезная военная операция. Я думаю, что операция такого масштаба почти наверняка приведет к новому раунду еще более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов и Европы. Санкции помогут оказать сдерживающий эффект на россиян, если те задумают что-то подобное. Кроме того, масштабы таких военных действий – это довольно сложная задача для России", – резюмировал Пайфер.
Читайте также: В Крыму пересыхает еще одно водохранилище – питающее Севастополь: фото
- Из-за сильного обмеления Симферопольского водохранилища власти оккупированного Крыма не могут брать больше 34 000 кубометров воды в сутки.
- 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Крыма стартовал первый этап ограничения подачи воды. Через неделю — воду стали подавать почасово.
- 7 сентября начался третий этап ограничений — потребление воды снизилось со 160 000 до 100 000 кубов в сутки.
- 8 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что проблемы с водой оккупанты в Крыму создают искусственно.
- 28 сентября глава оккупационной администрации временно аннексированного Крыма Сергей Аксенов поручил принудительно выкупать частные скважины и колодцы.
Читайте также: Крым. Симферопольское водохранилище продолжает пересыхать – фото
Комментарии