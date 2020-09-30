России следовало подумать о воде до того, как захватывать Крым – экс-посол США

По мнению Стивена Пайфера, Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в Крыму

России следовало подумать о водоснабжении Крыма, прежде чем оккупировать его. Об этом сказал сотрудник Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Крым.Реалии.

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"Я могу понять обеспокоенность России, но она должна была подумать об этом (о водоснабжении полуострова – ред.), прежде чем незаконно захватывать Крым в 2014 году", – заявил экс-посол.

Он отметил, что Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в Крыму, так как протяженность канала составляет около 100 километров.

"И если вы собираетесь захватить этот канал и пустить по нему воду – вы должны контролировать весь канал, поскольку в противном случае его могут заблокировать. Это была бы серьезная военная операция. Я думаю, что операция такого масштаба почти наверняка приведет к новому раунду еще более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов и Европы. Санкции помогут оказать сдерживающий эффект на россиян, если те задумают что-то подобное. Кроме того, масштабы таких военных действий – это довольно сложная задача для России", – резюмировал Пайфер.

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Наталия Медведева

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