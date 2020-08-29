Оккупанты в Крыму начинают экономить воду

Страна-оккупант выделила своей крымской администрации 200 млн рублей "на сокращение потерь" воды

В Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов оккупированного Крыма с 24 августа стартовал первый этап ограничения подачи воды. Об этом сообщает Крым. Реалии.

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26 августа глава предприятия Вода Крыма Владимир Баженов сказал, что засуха на полуострове "превзошла все ожидания". По его словам, оккупационная администрация была уверена, что воды в водохранилищах хватит до осени.

Так называемому министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма страна-оккупант Россия выделила 200 млн рублей на сокращение непредвиденных потерь воды в распределительной сети.

До 25 декабря оккупационная администрация Крыма должна представить Кремлю отчет об использовании выделенных средств.

В июле в оккупированном Крыму ухудшилось состояние Белогорского водохранилища - вслед за высыханием верхнего водоема полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, граничащая с плотиной.

25 августа первый президент Леонид Кравчук в разговоре с Дмитрием Гордоном заявил, что воду в захваченный Россией Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы".

Вадим Ребрина

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