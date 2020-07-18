В Крыму ухудшается ситуация с водой. Белогорское водохранилище почти высохло
Местные жители говорят, что такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не было
В оккупированном Крыму а июле ухудшилось состояние Белогорского водохранилища - вслед за высыханием верхнего водоема полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, граничащая с плотиной. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
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Река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в ручей.
Местные жители говорят, что такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не было.
Активист движения Свободный Крым из Белогорского района Решад Меметов прогнозирует, что к осени может пересохнуть и соседнее Тайганское водохранилище.
"Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожаются флора и фауна водоема, которые формировались десятилетиями. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водопровод с Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Поэтому осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганского водохранилище", - сказал он.
Ранее издание сообщало, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.
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