В Крыму ухудшается ситуация с водой. Белогорское водохранилище почти высохло

Местные жители говорят, что такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не было

В оккупированном Крыму а июле ухудшилось состояние Белогорского водохранилища - вслед за высыханием верхнего водоема полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, граничащая с плотиной. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

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Река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в ручей.

Местные жители говорят, что такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не было.

Активист движения Свободный Крым из Белогорского района Решад Меметов прогнозирует, что к осени может пересохнуть и соседнее Тайганское водохранилище.

"Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожаются флора и фауна водоема, которые формировались десятилетиями. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водопровод с Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Поэтому осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганского водохранилище", - сказал он.

Ранее издание сообщало, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

В Постоянном представительстве президента Украины в АРК напомнили, что поставки воды в оккупированный Россией Крым и Севастополь Северо-Крымским каналом возможно только после деоккупации полуострова.

Вадим Ребрина

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