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Полностью высохли верховья Белогорского водохранилища в Крыму – фото

Полностью высохли верховья Белогорского водохранилища в Крыму – фото - Фото
Скриншот из видеозаписи
13.05.2020, 10:37

На седьмом году оккупации полуострова Россией почва Крыма продолжает пересыхать из-за недостатка водоснабжения из Днепра и из-за засухи

Белогорское водохранилище во временно оккупированном Крыму уже в мае обмелело сильнее, чем за весь сезон прошлого года. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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В 2019-м верховья водохранилища истощились только в начале осени, а в этом году они полностью высохли уже в мае из-за засухи.

"Даже зерновые культуры уже выкинули колос, поэтому урожай будет очень слабым. В отсутствие осадков падает дебет даже таких мощных истоков, как Карасу-Баши, который питает Белогорское водохранилище, к тому же, сброс с водоема на нужды восточного Крыма сейчас значительно превосходит приток в него, поэтому водохранилище так сильно теряет свое наполнение", – рассказал агентству член общественного движения "Свободный Крым" Решад Меметов.

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Нажмите, чтобы увеличить (фото — Радио Свобода/Крым.Реалии):

Оккупационные власти ранее заявляли, что запаса воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя (Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах) хватит для бесперебойного снабжения города в течение 3,5 месяцев даже в при отсутствия осадков.

СПРАВКА. Белогорское водохранилище — одно из крупнейших в Крыму, обеспечивает орошение земель в долине реки Биюк-Карасу, питание Тайганского водохранилища и используется для водоснабжения городов на юго-востоке Крыма. Один из источников наполнения Северо-Крымского канала. Наполнено в 1970 году. Размеры - 4,6×0,58 км, объем - 0,023 км³, наибольшая глубина - 29 м.

В марте 2020-го сотрудник парка львов Тайган снял видео о водохранилище:

  • До захвата Крыма российскими войсками в начале 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
  • В начале марта 2020 года премьер Денис Шмыгаль заявил, что "сегодня" Украина не собирается поставлять воду в Крым для промышленных и военных нужд.

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Евгений Пилипенко
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Крым оккупация засуха Белогорск Белогорское водохранилище
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