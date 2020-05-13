Полностью высохли верховья Белогорского водохранилища в Крыму – фото

Скриншот из видеозаписи

Белогорское водохранилище во временно оккупированном Крыму уже в мае обмелело сильнее, чем за весь сезон прошлого года. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 2019-м верховья водохранилища истощились только в начале осени, а в этом году они полностью высохли уже в мае из-за засухи.

"Даже зерновые культуры уже выкинули колос, поэтому урожай будет очень слабым. В отсутствие осадков падает дебет даже таких мощных истоков, как Карасу-Баши, который питает Белогорское водохранилище, к тому же, сброс с водоема на нужды восточного Крыма сейчас значительно превосходит приток в него, поэтому водохранилище так сильно теряет свое наполнение", – рассказал агентству член общественного движения "Свободный Крым" Решад Меметов.

Смотрите фото: Оккупационный сюр. Сорокаметровый Сталин улетел в небо над Крымом

Нажмите, чтобы увеличить (фото — Радио Свобода/Крым.Реалии):

Оккупационные власти ранее заявляли, что запаса воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя (Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах) хватит для бесперебойного снабжения города в течение 3,5 месяцев даже в при отсутствия осадков.

СПРАВКА. Белогорское водохранилище — одно из крупнейших в Крыму, обеспечивает орошение земель в долине реки Биюк-Карасу, питание Тайганского водохранилища и используется для водоснабжения городов на юго-востоке Крыма. Один из источников наполнения Северо-Крымского канала. Наполнено в 1970 году. Размеры - 4,6×0,58 км, объем - 0,023 км³, наибольшая глубина - 29 м.

В марте 2020-го сотрудник парка львов Тайган снял видео о водохранилище:

До захвата Крыма российскими войсками в начале 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В начале марта 2020 года п ремьер Денис Шмыгаль заявил, что "сегодня" Украина не собирается поставлять воду в Крым для промышленных и военных нужд.

Читайте также: "Крым вернется Украине". Посол Украины предложил пари экс-канцлеру Германии