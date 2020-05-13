Полностью высохли верховья Белогорского водохранилища в Крыму – фото

Белогорское водохранилище во временно оккупированном Крыму уже в мае обмелело сильнее, чем за весь сезон прошлого года. Об этом сообщает Крым.Реалии.
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В 2019-м верховья водохранилища истощились только в начале осени, а в этом году они полностью высохли уже в мае из-за засухи.
"Даже зерновые культуры уже выкинули колос, поэтому урожай будет очень слабым. В отсутствие осадков падает дебет даже таких мощных истоков, как Карасу-Баши, который питает Белогорское водохранилище, к тому же, сброс с водоема на нужды восточного Крыма сейчас значительно превосходит приток в него, поэтому водохранилище так сильно теряет свое наполнение", – рассказал агентству член общественного движения "Свободный Крым" Решад Меметов.
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Нажмите, чтобы увеличить (фото — Радио Свобода/Крым.Реалии):
Оккупационные власти ранее заявляли, что запаса воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя (Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах) хватит для бесперебойного снабжения города в течение 3,5 месяцев даже в при отсутствия осадков.
В марте 2020-го сотрудник парка львов Тайган снял видео о водохранилище:
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