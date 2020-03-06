Шмыгаль снова на ток-шоу о воде в Крым: Только после деоккупации

Денис Шмыгаль (Фото: скриншот видео 1+1/Youtube)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "сегодня" Украина не собирается поставлять воду в Крым для промышленных и военных нужд. Об этом она сказал в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.

"Относительно поставок воды в Крым, я уже вчера говорил: ток шоу – не лучшее место для обсуждения таких серьезных вопросов. Конечно же мы говорим о том, что не собираемся сегодня поставлять воду по каналу в Крым для промышленных и военных нужд. Речь вчера шла, и это было четко сформулировано, о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает, при необходимости, если в этом возникнет гуманитарная необходимость. На этом прошу поставить точку и больше этими словами не манипулировать", - сказал Шмыгаль.

"Крым – это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину", - добавил он.

Вчера Шмыгаль заявил, что хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым, поскольку неподача воды на полуостров приведет к гуманитарной катастрофе. Он не уточнил, что это может произойти исключительно в случае деоккупации АРК.

Сегодня он уточнил в Верховной Раде, что речь не идет о промышленных поставках, а только о воде для населения в случае "необходимости или гуманитарной угрозы украинцам".

Нардеп от Слуги народа Александр Качура сегодня заявил, что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом в Крым будет поставляться вода только для населения.

В то же время представительство президента в Крыму официально заявило о недопустимости поставок воды на временно оккупированную Россией территорию АРК до момента ее деоккупации.