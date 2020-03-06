Шмыгаль снова на ток-шоу о воде в Крым: Только после деоккупации

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "сегодня" Украина не собирается поставлять воду в Крым для промышленных и военных нужд. Об этом она сказал в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.
"Относительно поставок воды в Крым, я уже вчера говорил: ток шоу – не лучшее место для обсуждения таких серьезных вопросов. Конечно же мы говорим о том, что не собираемся сегодня поставлять воду по каналу в Крым для промышленных и военных нужд. Речь вчера шла, и это было четко сформулировано, о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает, при необходимости, если в этом возникнет гуманитарная необходимость. На этом прошу поставить точку и больше этими словами не манипулировать", - сказал Шмыгаль.
"Крым – это Украина. Поставки воды будут возобновлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину", - добавил он.