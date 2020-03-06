Кабмин должен разработать концепцию поставок воды для населения Крыма - Качура

Александр Качура (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом в Крым будет поставляться вода только для населения. Об этом сегодня, 6 марта, заявил журналистам нардеп от Слуги народа Александр Качура.

По словам Качуры, украинцы в Крыму должны понимать, что о них не забыли и украинский паспорт не утратил силу. Он считает, что Украина должна давать необходимое для украинских граждан в Крыму, и это не будет знаком признания аннексии, так как на всех международных площадках признано, что Крым оккупирован Россией.

Качура заявил, что Кабмин должен разработать стратегию, как разделить воду для промышленности и населения и как ее поставлять. Стратегия должна быть представлена всему украинскому обществу. Он подчеркнул, что все должно быть сделано так, чтобы международное сообщество восприняло это без негативных дипломатических последствий.

В ответ на вопрос, не связан ли ряд последних заявлений представителей Слуги народа о поставках воды в Крым с попытками России пролоббировать вопрос из-за угрозы засухи этим летом, Качура ответил, что у России проблем с поставками воды нет, потому что Крым - это украинская территория. По его словам, проблема есть "в нашем Крыму", и нужно "сделать все, чтобы украинские граждане не умерли от нехватки воды".

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым, поскольку неподача воды на полуостров приведет к гуманитарной катастрофе.

заявил Сегодня он уточнил в Верховной Раде, что речь не идет о промышленных поставках, а только о воде для населения в случае гуманитарной угрозы.

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