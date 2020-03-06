Шмыгаль: Поставок воды в Крым не будет. Точка. Но есть гуманитарные обязанности

Денис Шмыгаль (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Украина не будет возобновлять промышленные поставки воды в Крым, но обязана обеспечить водой живущих там украинцев в случае гуманитарной угрозы. Об этом заявил сегодня, 6 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

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"Мы не будем поставлять воду в Крым для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак, и на этом мы ставим точку. Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд", - пояснил позицию правительства премьер-министр.

По его словам, обязанность государства перед украинцами в Крыму - "хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями" обеспечить им воду.

Шмыгаль попросил не политизировать этот вопрос и не манипулировать им.

Нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко напомнила премьеру, что ответственность за гуманитарную ситуацию на оккупированной территории, согласно Женевской конвенции, несет страна-оккупант. Она отметила, что давать воду оккупантам - значит откладывать возвращение Крыма, Донбасса и украинских заложников.

В ответ Шмыгаль повторил, что поставок воды в Крым для технологических и промышленных потребностей не будет, а на шум из зала парламента ответил: "Я не слышу, я не слышу".

хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым, поскольку неподача воды на полуостров приведет к гуманитарной катастрофе. 5 марта Шмыгаль заявил , что

Сегодня утром Шмыгаль уточнил свое заявление по воде, сказав, что до деоккупации поставок воды не будет.

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