Подача воды в оккупированный Крым. Шмыгаль уточнил свои слова и назвал условие

Денис Шмыгаль (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Правительство не может подавать воду во временно оккупированный Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины. Об этом у себя в Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, уточнив свои слова о необходимости возобновления подачи воды в Крым в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

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Шмыгаль подчеркнул, что формат ток-шоу - не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы, а его тезис "потерялся в шуме студии".

По его словам, правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного Крыма.

"Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно. Этот тезис потерялся в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - отметил Шмыгаль.

хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым, поскольку неподача воды на полуостров приведет к гуманитарной катастрофе. 5 марта Шмыгаль заявил , что

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