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Новый премьер Шмыгаль хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым

Новый премьер Шмыгаль хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: скриншот видео ТСН/Youtube)
06.03.2020, 00:48

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что необходимо возобновить поставку воды в оккупированный Крым

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым. Об этом он сказал в программе Право на владу.

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По его словам, неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не перекроем воду для украинцев. Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль.

  • 11 февраля в эфире Прямого глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что считает достаточным компромиссом пустить воду в Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу. 
  • 12 февраля Арахамия уточнил, что идея о поставках воды в оккупированный Крым в обмен на Донбасс, с которой он согласился, принадлежит не ему, и что на заседаниях фракции этот вопрос не обсуждался.

Читайте также: Что не так с идеей Арахамии о воде в Крым

Медведева Наталия, Юрий Смирнов
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