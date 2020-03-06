Новый премьер Шмыгаль хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым. Об этом он сказал в программе Право на владу.
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По его словам, неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе.
"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Мы не перекроем воду для украинцев. Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль.
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