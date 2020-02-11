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Арахамия: Вода в Крым в обмен на Донбасс – приемлемый компромисс

Арахамия: Вода в Крым в обмен на Донбасс – приемлемый компромисс - Фото
Давид Арахамия (Фото: скриншот из видео 1+1)
11.02.2020, 22:36

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия считает, что в обмен на контроль над украинской границей на Донбассе стоит дать воду в Крым

Пустить воду в оккупированный Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу – достаточный компромисс. Об этом сказал в эфире телеканала Прямой глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, подчеркнув, что это личное мнение.

"Я бы на это пошел, потому что так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины", – сказал Арахамия, продолжая отвечать на вопрос ведущего о возможности возобновления водоснабжения незаконно аннексированного Россией украинского полуострова в случае если президент РФ Владимир Путин пойдет на серьезные уступки в отношении Донбасса.

"Если это будет такой обмен, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями до Ростова, мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо дать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", – сказал глава фракции СН.

  • 29 июля 2019 года постпред президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что сейчас речь о восстановлении подачи воды на захваченные Россией территории не идет.
  • 13 ноября Россия призвала жителей полуострова экономить воду из-за ее дефицита.
  • 26 ноября заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что Украина не будет поставлять воду в Крым, пока он оккупирован Россией.

Справка. Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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Давид Арахамия вода
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