У Зеленского сказали, начнутся ли поставки воды в Крым

Украина не будет поставлять воду в Крым, пока он оккупирован Россией. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.
"Мы не должны упрощать жизнь государству-агрессору", - сказала она.
Ташева подчеркнула, что для нужд населения воды в Крыму хватает, так что Украина не нарушает международное право. Не хватает воды сельхозпредприятиям, химическим предприятиям и военным базам. Но в данном случае ответственность за ситуацию лежит на стране-оккупанте.
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