Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Зеленского сказали, начнутся ли поставки воды в Крым

У Зеленского сказали, начнутся ли поставки воды в Крым - Фото
Тамила Ташева (Фото: скриншот из видео Трибуна-твоє медіа/Youtube)
26.11.2019, 10:27

Украина не обязана упрощать жизнь государству-агрессору, для нужд населения воды хватает, заявила заместитель постпреда президента в Крыму Ташева

Украина не будет поставлять воду в Крым, пока он оккупирован Россией. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

"Мы не должны упрощать жизнь государству-агрессору", - сказала она.

Ташева подчеркнула, что для нужд населения воды в Крыму хватает, так что Украина не нарушает международное право. Не хватает воды сельхозпредприятиям, химическим предприятиям и военным базам. Но в данном случае ответственность за ситуацию лежит на стране-оккупанте.

Читайте также: Сколько россиян завезли в Крым за пять лет оккупации

Напишите нам
вода Крым тамила ташева
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 