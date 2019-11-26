У Зеленского сказали, начнутся ли поставки воды в Крым

Тамила Ташева (Фото: скриншот из видео Трибуна-твоє медіа/Youtube)

Украина не будет поставлять воду в Крым, пока он оккупирован Россией. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

"Мы не должны упрощать жизнь государству-агрессору", - сказала она.

Ташева подчеркнула, что для нужд населения воды в Крыму хватает, так что Украина не нарушает международное право. Не хватает воды сельхозпредприятиям, химическим предприятиям и военным базам. Но в данном случае ответственность за ситуацию лежит на стране-оккупанте.

29 июля постпред президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что сейчас речь о восстановлении подачи воды на захваченные Россией территории не идет.

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