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У Зеленского рассказали о возможности подачи воды в Крым

У Зеленского рассказали о возможности подачи воды в Крым - Фото
Фото: скриншот из видео
29.07.2019, 10:13

Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что позиция по непоставкам воды в Крым правильная и в ближайшее время не изменится

Постоянный представитель президента Владимира Зеленского в оккупированном Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день речь о восстановлении подачи воды в Крым не идет. Об этом постпред заявил в интервью Сегодня.

По мнению Кориневича, позиция Украины по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в оккупированный Крым "является правильной и верной". 

"Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, важен, потому что это, хозяйственная деятельность на территории Крыма", - заявил постпред.  

Кориневич уточнил, что в ближайшее время Украина вряд ли изменит позицию в этом вопросе: "В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция". 

По словам постпреда, если речь идет о подаче электроэнергии, то Украина занимает идентичную позицию и в этом вопросе.

Ранее МИД отреагировал на новость о том, что премьер РФ Дмитрий Медведев едет в оккупированный Крым. 

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Крым вода в крыму антон кориневич
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