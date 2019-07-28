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Медведев едет в оккупированный Крым на парад, МИД отреагировал

Медведев едет в оккупированный Крым на парад, МИД отреагировал - Фото
Дмитрий Медведев (фото - ЕРА)
28.07.2019, 16:14

Премьер РФ планирует посетить парад флота России

Министерство иностранных дел выразило протест против очередной поездки премьер-министра МИД Дмитрия Медведева в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничная цель "визита" - участие в параде оккупационного флота России. Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и город Севастополь", - отмечают в ведомстве.

В МИД напомнили, что в соответствии с нормами международного права ответственность за негативные последствия для Крыма, которые могут наступить в результате присутствия на полуострове российской оккупационной власти, возлагаются на государство-оккупанта.

"Рабочая поездка" Медведева в оккупированный Крым запланирована на 28 и 29 июля. Последний раз премьер-министр РФ посещал аннексированный полуостров в июле прошлого года.

10 июля Верховной Раде предложили ввести уголовную ответственность за умышленное непризнание принадлежности к Украине захваченного Россией Крымского полуострова и части Донбасса.

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Дмитрий Медведев Крым МИД
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