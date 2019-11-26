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Сколько россиян завезли в Крым за пять лет оккупации

Сколько россиян завезли в Крым за пять лет оккупации - Фото
Тамила Ташева (Фото: пресс-служба президента)
26.11.2019, 09:01

По словам заместителя постоянного представителя президента в Автономной республике Крым, страна-агрессор РФ говорит о меньших цифрах

На территорию временно оккупированного Крыма из России переселили около 500 000 человек. Об этом сообщила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 000 человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма. РФ говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 000 человек", - отметила Ташева.

По ее словам, в РФ понимают, что это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий, поэтому и занижают цифры.

"Можно говорить, что за это время выехало из Крыма около 25 000 крымских татар. Сколько всего людей – цифры очень разные. Официальные – около 50 000  человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица", - добавила Ташева.

  • 7 ноября уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что за пять лет оккупации Крыма на украинский полуостров страна-агрессор "под разными мотивами" переселила более 140 000 граждан России.
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Людмила Денисова Россия Крым тамила ташева
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