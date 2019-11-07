Пять лет оккупации. Сколько россиян переселили в Крым

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За пять лет оккупации Крыма на украинский полуостров страна-агрессор "под разными мотивами" переселила более 140 000 граждан России. Об этом заявила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, во временно оккупированном Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды Вооруженных сил РФ составляет не менее 18 000 человек, летом текущего года - не менее 3300.

"115 человек незаконно преследуются РФ по ложным и политически мотивированными обвинениями. 40 крымских татар находятся в местах несвободы на территории РФ, 32 человека - в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Крыма", - отметила Денисова.