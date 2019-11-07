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Пять лет оккупации. Сколько россиян переселили в Крым

Пять лет оккупации. Сколько россиян переселили в Крым - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.11.2019, 13:22

Омбудсмен Людмила Денисова назвала цифру россиян, которых переселили на украинский полуостров с начала оккупации

За пять лет оккупации Крыма на украинский полуостров страна-агрессор "под разными мотивами" переселила более 140 000 граждан России. Об этом заявила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, во временно оккупированном Крыму с 2015 года общее количество мужчин, которых призвали в ряды Вооруженных сил РФ составляет не менее 18 000 человек, летом текущего года - не менее 3300.

"115 человек незаконно преследуются РФ по ложным и политически мотивированными обвинениями. 40 крымских татар находятся в местах несвободы на территории РФ, 32 человека - в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Крыма", - отметила Денисова.

  • 24 сентября Денисова заявляла, что на территории Крыма любому человеку грозит заключение без всяких на то причин и надлежащей защиты.
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Людмила Денисова Крым оккупация россияне
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