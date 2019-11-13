Дефицит. Оккупанты призвали жителей Крыма экономить воду

Россия, которая в 2014 году оккупировала Крым, призвала жителей полуострова экономить воду из-за ее дефицита. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, пишут российские СМИ.
По его словам, контролировать потребление следует как минимум до завершения реконструкции Межгорного водохранилища. Российский чиновник заявил о росте потребления воды на оккупированном полуострове.
"Это говорит о том, что нужно более рачительно относиться к расходу воды самим крымчанам", - заявил он.
Справка. РФ оккупировала Крым в начале 2014 года. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.
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