Дефицит. Оккупанты призвали жителей Крыма экономить воду

Засуха в Крыму (фото - ru.krymr.com)

Россия, которая в 2014 году оккупировала Крым, призвала жителей полуострова экономить воду из-за ее дефицита. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, пишут российские СМИ.

По его словам, контролировать потребление следует как минимум до завершения реконструкции Межгорного водохранилища. Российский чиновник заявил о росте потребления воды на оккупированном полуострове.

"Это говорит о том, что нужно более рачительно относиться к расходу воды самим крымчанам", - заявил он.

Ранее сегодня постпред президента Владимира Зеленского в АРК Антон Кориневич пояснил, будет ли поставляться вода на оккупированный полуостров с материковой Украины.

Справка. РФ оккупировала Крым в начале 2014 года. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

Смотрите видеоколонку: Крым, оккупация, вода: кто коня украл - тому его и поить