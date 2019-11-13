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Дефицит. Оккупанты призвали жителей Крыма экономить воду

Дефицит. Оккупанты призвали жителей Крыма экономить воду - Фото
Засуха в Крыму (фото - ru.krymr.com)
13.11.2019, 22:10

Российский министр заявил, что на полуострове стали потреблять больше воды

Россия, которая в 2014 году оккупировала Крым, призвала жителей полуострова экономить воду из-за ее дефицита. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, пишут российские СМИ.

По его словам, контролировать потребление следует как минимум до завершения реконструкции Межгорного водохранилища. Российский чиновник заявил о росте потребления воды на оккупированном полуострове. 

"Это говорит о том, что нужно более рачительно относиться к расходу воды самим крымчанам", - заявил он.

  • Ранее сегодня постпред президента Владимира Зеленского в АРК Антон Кориневич пояснил, будет ли поставляться вода на оккупированный полуостров с материковой Украины.

Справка. РФ оккупировала Крым в начале 2014 года. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

Смотрите видеоколонку: Крым, оккупация, вода: кто коня украл - тому его и поить

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водоснабжение Крым экономия оккупация вода
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