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Пустят ли воду в Крым. У Зеленского уточнили позицию по вопросу

Пустят ли воду в Крым. У Зеленского уточнили позицию по вопросу - Фото
Засуха в Крыму (фото - ru.krymr.com)
13.11.2019, 14:23

Никто из оккупантов не обращался по этой теме к властям Украины, заявил постпред президента в Крыму Антон Кориневич

За прошлый месяц руководство страны не поменяло позицию насчет непоставки воды на временно оккупированный Россией Крымский полуостров по Северо-Крымскому каналу. Об этом на брифинге заявил постпред президента в Крыму Антон Кориневич, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Кориневича, еще во время пресс-марафона Зеленский сообщил, что никто из оккупационной власти по поводу возобновления водоснабжения полуострова к нему не обращался. Постпред президента говорит, что за период его работы в представительстве он также не видел обращений "другой стороны" по этому вопросу.

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"Я думаю, позиция сейчас однозначна: все остается так, как есть, и я не вижу оснований для изменений", - сказал Кориневич.

Справка. РФ оккупировала Крым в начале 2014 года. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

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Крым водоснабжение Северо-Крымский канал
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