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26.06.2019, 12:24

Зеленский назначил своего представителя по Крыму

Зеленский назначил своего представителя по Крыму - Фото
Фото: Facebook / Антон Кориневич

Антон Кориневич является доцентом в КНУ им. Тараса Шевченко

Президент Владимир Зеленский назначил своим постоянным представителем в (ныне оккупированном) Крыму юриста Антона Кориневича. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.

Кориневич является кандидатом юридических наук, доцентом Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. 

Ранее Зеленский начал реорганизацию Администрации президента в Офис президента, опубликовал ряд кадровых указов и начал менять глав ОГА

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Теги: Владимир Зеленский, Крым, антон кориневич
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