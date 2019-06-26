Зеленский назначил своего представителя по Крыму

Президент Владимир Зеленский назначил своим постоянным представителем в (ныне оккупированном) Крыму юриста Антона Кориневича. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.
Кориневич является кандидатом юридических наук, доцентом Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко.
Ранее Зеленский начал реорганизацию Администрации президента в Офис президента, опубликовал ряд кадровых указов и начал менять глав ОГА.
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