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25.06.2019, 17:35

Зеленский реорганизировал АП в Офис президента

Зеленский реорганизировал АП в Офис президента - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

Президент подписал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией АП

Президент Владимир Зеленский утвердил предложение об Офисе президента и назначил его руководителем главу АП Андрея Богдана. Соответствующие указы опубликовали на сайте главы государства.

Другим указом Зелинский уволил Богдана с должности главы Администрации. 

Сергей Трофимов назначен первым замруководителя Офиса президента. Алексей ГончарукЮрий КостюкВадим ПристайкоРуслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко - замруководителями Офиса президента, Алексей Днепров - руководителем Аппарата Офиса президента, Руслан Стефанчук - представителем президента Украины в Верховной Раде.

20 июня глава государства заявил о намерениях реорганизовать Администрацию президента в Офис и сократить штат. 

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Теги: Владимир Зеленский, андрей богдан, вадим пристайко, руслан рябошапка, Руслан Стефанчук, Юрий Костюк, сергей трофимов, Кирилл Тимошенко, алексей гончарук, офис президента, алексей днепров
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