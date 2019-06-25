Зеленский реорганизировал АП в Офис президента

Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский утвердил предложение об Офисе президента и назначил его руководителем главу АП Андрея Богдана. Соответствующие указы опубликовали на сайте главы государства.

Другим указом Зелинский уволил Богдана с должности главы Администрации.

Сергей Трофимов назначен первым замруководителя Офиса президента. Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко - замруководителями Офиса президента, Алексей Днепров - руководителем Аппарата Офиса президента, Руслан Стефанчук - представителем президента Украины в Верховной Раде.

20 июня глава государства заявил о намерениях реорганизовать Администрацию президента в Офис и сократить штат.

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