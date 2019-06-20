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20.06.2019, 14:24

Зеленский реорганизует Администрацию президента в Офис президента

Зеленский реорганизует Администрацию президента в Офис президента - Фото
Скриншот с видео

Численность сотрудников АП, согласно указу, будет сокращена

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса президента путем реорганизации Администрации президента и сокращения ее штата. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

"Создать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников Администрации Президента Украины", — говорится в указе.

Возглавлять Офис президента, согласно указу, будет руководитель Офиса президента.

Также в документе описана структура офиса, перечислены подразделения, которые будут в него входить.

Заниматься реорганизацией АП будет комиссия, которую возглавит заместитель руководителя аппарата Администрации президента - руководителя главного департамента документального обеспечения Игорь Стасенко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее на странице команды Зеленского в YouTube было опубликовано видео, согласно которому его новое рабочее место планируют обустроить в Украинском доме на Европейской площади.

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Теги: Владимир Зеленский, администрация президента, офис президента
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