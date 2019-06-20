Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Принцип прост - меньше людей, меньше государственных средств, больше эффективности", - заявили у президента о реорганизации АП

Президент Владимир Зеленский с командой рассказали о том, как собираются отдать здание нынешней Администрации президента на улице Банковой под большой художественный музей, а также о планах по реорганизации работы президентского офиса - уже в другом месте. Это показано в ролике, который размещен в YouTube-канале Зе!Президент.

Для развития идеи о музее глава государства и руководитель АП Андрей Богдан встретились с архитекторами и искусствоведами.

Новая Администрация президента больше не будет так называться: она станет "Офисом президента". По мнению замглавы АП Руслана Рябошапки, это "более современно и по-европейски".

Смотрите также: Куда переедет Зеленский с Банковой. Фото здания-претендента

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, администрация президента, банковая, переезд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Что Зеленский сделает с Администрацией президента: появился ролик
Что Зеленский сделает с Администрацией президента: появился ролик
Пресс-конференция следствия по делу МН17: трансляция
Пресс-конференция следствия по делу МН17: трансляция
В Харькове протестовали против проспекта Жукова: видео
В Харькове протестовали против проспекта Жукова: видео
Экономика Мир в 2100 году: плюс 4 млрд человек, но минус 20 млн украинцев
Российский банк отсудил фабрику АВК в оккупированном Донецке
Продовольствие Российский банк отсудил фабрику АВК в оккупированном Донецке
Порты передают в концессию. Что делать с сотрудниками?
Мнение Порты передают в концессию. Что делать с сотрудниками?
Популярное
фото/видео
Что Зеленский сделает с Администрацией президента: появился ролик
Что Зеленский сделает с Администрацией президента: появился ролик
Пресс-конференция следствия по делу МН17: трансляция
Пресс-конференция следствия по делу МН17: трансляция 19.06.19, 13:50
В Харькове протестовали против проспекта Жукова: видео
В Харькове протестовали против проспекта Жукова: видео 19.06.19, 12:08
Порошенко пришел подавать документы в ЦИК: видео
Порошенко пришел подавать документы в ЦИК: видео 19.06.19, 11:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 