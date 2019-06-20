Что Зеленский сделает с Администрацией президента: появился ролик

Президент Владимир Зеленский с командой рассказали о том, как собираются отдать здание нынешней Администрации президента на улице Банковой под большой художественный музей, а также о планах по реорганизации работы президентского офиса - уже в другом месте. Это показано в ролике, который размещен в YouTube-канале Зе!Президент.

Для развития идеи о музее глава государства и руководитель АП Андрей Богдан встретились с архитекторами и искусствоведами.

Новая Администрация президента больше не будет так называться: она станет "Офисом президента". По мнению замглавы АП Руслана Рябошапки, это "более современно и по-европейски".

Смотрите также: Куда переедет Зеленский с Банковой. Фото здания-претендента