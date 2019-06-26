Зеленский перезапустил Нацсовет по антикоррупционной политике

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Указ подписан вчера, 25 июня, однако сайт главы государства сообщил об этом только сегодня.

Возглавил структуру заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

"Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией", - отметили у Зеленского.

В новом составе Нацсовета среди прочих будут работать руководители Transparency International Україна, ЕБА, Американской торговой палаты, общественных организаций Центр противодействия коррупции и Центр политико-правовых реформ, а также представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине.

Рябошапка заявил, что Нацсовет "будет центром разработки решений для борьбы с коррупцией". Он обещает "быстро реагировать на недостатки антикоррупционного законодательства или институтов и инициировать соответствующие решения".

С полным составом можно ознакомиться здесь.

На днях власти Молдовы заявили, что попросят Украину помочь побороть коррупцию.

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