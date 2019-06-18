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18.06.2019, 19:13

В Слуге народа обнародовали план преодоления коррупции в Украине

В Слуге народа обнародовали план преодоления коррупции в Украине - Фото
Логотип партии Слуга народа

В партии сформулировали восемь шагов, которые намерены осуществить для преодоления системной коррупции

В партии Слуга народа опубликовали план преодоления системной коррупции в Украине, состоящий из восьми шагов. Об этом говорится в Telegram партии.

"Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей", - говорится в сообщении.

В партии сформулировали восемь шагов плана:

"- Создадим полноценную национальную систему электронного управления;

- Сделаем радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры;

- Обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов;

- Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн;

- Усилим ответственность за коррупционные преступления - внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров;

- Создадим систему защиты свидетелей и введем систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупции;

- Любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности;

- Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников".

Сегодня глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, как отбирали людей в списки кандидатов в депутаты от его политической силы.

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Теги: коррупция, Слуга народа, Владимир Зеленский
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