В Слуге народа обнародовали план преодоления коррупции в Украине

В партии Слуга народа опубликовали план преодоления системной коррупции в Украине, состоящий из восьми шагов. Об этом говорится в Telegram партии.
"Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей", - говорится в сообщении.
В партии сформулировали восемь шагов плана:
"- Создадим полноценную национальную систему электронного управления;
- Сделаем радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры;
- Обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов;
- Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн;
- Усилим ответственность за коррупционные преступления - внедрим обязательную конфискацию имущества коррупционеров;
- Создадим систему защиты свидетелей и введем систему денежного вознаграждения для граждан за выявленную коррупции;
- Любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности;
- Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников".
Сегодня глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, как отбирали людей в списки кандидатов в депутаты от его политической силы.