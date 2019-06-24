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24.06.2019, 12:44

Молдова попросит Украину помочь побороть коррупцию - премьер

Молдова попросит Украину помочь побороть коррупцию - премьер - Фото
Майя Санду (фото - EPA)

Майя Санду считает, что в первую очередь Молдове нужно бороться с коррупцией в прокуратуре, судах и сфере юстиции

Правительство Молдовы планирует создать антикоррупционное бюро советников премьера и пригласить туда специалистов из Украины и Румынии, чтобы "перенять их опыт". Об этом рассказала премьер-министр страны Майя Санду в интервью Hromadske

Она заявила, что ожидает помощи от Киева, чтобы преодолеть коррупционные схемы в оккупированном Россией Приднестровье.

"Приднестровье - это большой вопрос в нашей повестке дня. Мы знаем, что режим в Тирасполе ("столице" оккупированного региона, - ред.) выжил за счет коррупционных схем и контрабанды", - считает премьер. 

Санду стала главой нового правительства Молдовы после того, как Конституционный суд страны постановил распустить парламент. 

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Теги: коррупция, Молдова, майя санду
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