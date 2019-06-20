МВД Молдовы: Плахотнюк выехал в Лондон через Украину

Владимир Плахотнюк (фото - ЕРА)

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк выехал в Великобританию через Украину. Об этом сообщает TV8.

"Он покинул Республику Молдова 14 июня, когда автомобиль Mercedes-Benz через Приднестровье прибыл в один из украинских городов, сел на самолет в другой город Украины, и оттуда улетел в Лондон", - сказал Нэстасе.

По его словам, Плахотнюк ранее заказал частный самолет, ожидавший его в Кишиневском аэропорту, но, "вероятно, из-за страха, что его могут остановить", не воспользовался им.

15 июня пресс-служба Демпартии заявила, что Плахотнюк срочно уехал из Молдовы после объявления об отставке бывшего правительства.