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15.06.2019, 10:56

Кризис в Молдове. Олигарх Плахотнюк срочно уехал из страны

Кризис в Молдове. Олигарх Плахотнюк срочно уехал из страны - Фото
Владимир Плахотнюк (фото - ЕРА)

Ночью пресс-служба партии сообщила, что глава Демпартии "уехал на несколько дней"

Глава Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк срочно уехал из Молдовы после объявления об отставке бывшего правительства. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сообщение опубликовали "в связи со спекуляциями в прессе о так называемом исчезновении лидера Демократической партии Молдовы" ночью 15 июня.

В пресс-службе заявляют, что Плахотнюк уехать на несколько дней к семье. 

14 июня Демпартия отказалась от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса. 

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8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 

9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 

В РФ сказали, что федерализации хочет глава Демпартии олигарх Плахотнюк. Додон обвинил Плахотнюка в подготовке его убийства с помощью "одесской группировки" и сказал, что "не отступит".

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Теги: Молдова, владимир плахотнюк, кризис в молдове
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