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11.06.2019, 12:02

В РФ заявили, что олигарх Плахотнюк хочет федерализации Молдовы

В РФ заявили, что олигарх Плахотнюк хочет федерализации Молдовы - Фото
Владимир Плахотнюк (фото - ЕРА)

А лидер молдавской Демпартии говорит, что это Москва продвигает такую идею

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак утверждает, что молдавский олигарх Владимир Плахотнюк якобы предлагал местной пророссийской Партии социалистов создать коалицию и вместе "урегулировать" приднестровский конфликт через федерализацию страны. Об этом постпред российского президента по вопросам сотрудничества с Молдовой рассказал прокремлевскому изданию Коммерсант.

Плахотнюк утверждает, что Козак сам предлагал ему решить конфликт с ПМР через федерализацию. Однако постпред Путина говорит, что 3 июня после встречи с представителями Демпартии олигарх, ее лидер, в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с социалистами.

"Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", - заявил Козак.

Скан ниже - якобы те самые документы:

Вчера МИД РФ признал новое большинство в парламенте Молдовы и новое правительство во главе с Майей Санду.

Читайте мнение: Как Украина может помочь Молдове в преодолении кризиса

Козак - один из кураторов временно оккупированного Донбасса.

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона из-за отказа распустить парламент, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Вчера в Молдове прошли заседания двух Кабминов.

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Теги: агрессия России, Молдова, федерализация, дмитрий козак, владимир плахотнюк
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