Кто стоит за марионетками оккупированного Донбасса: видео и фото

Система управления оккупационными администрациями на временно неподконтрольных правительству территориях Донбасса жестко интегрирована в сеть государственного управления РФ. Об этом речь идет в информационном сюжете от Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Реальные руководители "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" перечислены ниже. Это военно-политическая верхушка РФ.

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Сергей Назаров, заместитель министра экономического развития РФ



руководит комиссией правительства РФ по вопросам предоставления гуманитарной помощи, которая осуществляет контроль за социально-экономической сферой ОРДЛО

Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ



курирует социально-экономическую сферу ОРДЛО

"Кремль пытается достичь социально-экономической "стабильности" по принципу финансирования оккупированных территорий: 50% - федеральный бюджет, 50% - собственные поступления", - говорится в ролике.

Собственные поступления оккупационных администраций РФ в Донбассе обеспечиваются за счет поступлений от тысяч захваченных государственных и частных предприятий, а также незаконной добычи природных ископаемых, сборов из местных предпринимателей.

Владислав Сурков, помощник президента РФ



отвечает за идеологическую и политическую составляющие на захваченных территориях

Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

Игорь Костюков, руководитель Главного разведуправления ГШ РФ

Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа ВС РФ



осуществляют непосредственное руководство ЮВО и военными операциями в Донбассе

"Около 40 000 боевиков и кадровых российских военных, которые сейчас находятся на оккупированных территориях Донбасса, подчиняются Южному военному округу РФ, который территориально охватывает Крым и Донбасс. Фактически, это означает включение подразделений боевиков в военную систему РФ", - подчеркивают в МинВОТ.