Додон заявил о подготовке его убийства "одесской группировкой"

Игорь Додон (фото - ЕРА)

10 июня президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что его планируют физически устранить. Об этом он сказал в эфире программы вещающего на румынском и русском языках телеканала TV8.MD.

В эфире передачи Додон зачитал смс: "Тебя тут заказали дагестанцам через Одессу, одесского имама (мусульманский духовный глава - ред.). Ильяс - посредник. Аванс - один миллион евро, всего - два. Одесская группировка".

Он добавил, что человеку, который прислал сообщение, "можно верить".

"Вот видите, как работает Демократическая партия в Молдове", - прокомментировал он озвученное, обвинив политика Влада Плахотнюка, партия которая ушла в оппозицию и не признает смену власти.

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8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

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