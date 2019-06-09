Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.06.2019, 13:45

Президент Молдовы снова отстранен от власти, парламент распущен

Президент Молдовы снова отстранен от власти, парламент распущен - Фото
Игорь Додон (фото - ЕРА)

За час до отстранения Игорь Додон заявил в Facebook, что "Демпартия (которая ушла в оппозицию после выборов) не собирается мирно передавать власть"

Сегодня, 9 июня, Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности из-за его отказа распустить парламент и, как следствие, нарушения Конституции. Об этом сообщает местное издание Newsmaker.md.

На сайте суда указано, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Он уже подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. По его словам, отставка Додона "естественна и необходима" "после того, как все увидели, что он готов предать страну, а Партию социалистов финансирует Российская Федерация".

8 июня Конституционный суд постановил распустить парламент страны, так как коалиция после выборов была сформирована по истечению отведенного законом срока - днем позже. Президент Игорь Додон отказался это делать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президентСудьи признали незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент Молдовы.

За последние пару лет КС Молдовы уже пять раз отстранял Додона от должности из-за отказа подписать определенные законы или назначения министров.

Смотрите также: В Молдове блокируют госучреждения, развернули палатки: фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: конституционный суд, Павел Филип, демократическая партия, Молдова, игорь додон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 