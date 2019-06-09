Президент Молдовы снова отстранен от власти, парламент распущен

Игорь Додон (фото - ЕРА)

Сегодня, 9 июня, Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности из-за его отказа распустить парламент и, как следствие, нарушения Конституции. Об этом сообщает местное издание Newsmaker.md.

На сайте суда указано, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Он уже подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. По его словам, отставка Додона "естественна и необходима" "после того, как все увидели, что он готов предать страну, а Партию социалистов финансирует Российская Федерация".

8 июня Конституционный суд постановил распустить парламент страны, так как коалиция после выборов была сформирована по истечению отведенного законом срока - днем позже. Президент Игорь Додон отказался это делать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. Судьи признали незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент Молдовы.

За последние пару лет КС Молдовы уже пять раз отстранял Додона от должности из-за отказа подписать определенные законы или назначения министров.

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