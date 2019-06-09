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09.06.2019, 07:44

В Молдове блокируют госучреждения, развернули палатки: фото

В Молдове блокируют госучреждения, развернули палатки: фото - Фото
Фото: newsmaker.md

Вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, парламент Молдовы избрал премьер-министром лидера партии Действие и солидарность Майю Санду

Под зданием парламента Молдовы в Кишеневе и возле ряда госучреждений неизвестные установили палатки. Об этом сообщает местное издание Newsmaker.

Сказано, что заблокированы входы в здания правительства, МВД, Генпрокуратуры, Минфина, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения. 

Отмечается, что все госучреждения "берут под охрану, и туда могут не пустить новых назначенцев". Как сообщает Agora, госслужащих собираются свозить с разных уголков страны на протест.

На главной площади Демократическая партия установила сцену - виден их баннер. Политсила ранее ушла в оппозицию, требует отставки президента  Игоря Додона и не признает правительство Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока Acum.

Фото: newsmaker.md

8 июня Конституционный суд постановил распустить парламент страны, так как коалиция после выборов была создана по истечению отведенного законом срока - днем позже. Президент Игорь Додон отказался это делать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президентСудьи признали незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент Молдовы.

Читайте также: Парламент Молдовы объявил страну "захваченным государством"

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Теги: конституционный суд, Молдова, игорь додон, майя санду
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