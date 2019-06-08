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08.06.2019, 20:09

Парламент Молдовы объявил страну "захваченным государством"

Парламент Молдовы объявил страну "захваченным государством" - Фото
Скриншот с видео

Другим своим решением парламент Молдовы избрал новый состав правительства

Большинство в парламенте Молдовы проголосовало за декларацию "О захваченном государстве". Решение поддержал 61 депутат. Об этом сообщает Newsmaker.

В декларации говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражении вотума недоверия Конституционному суду.

В ней также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Представитель блока ACUM Андрей Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что КС Молдовы принимает противоречащие законодательству решения.

Другим своим решением парламент Молдовы избрал премьер-министром лидера партии Действие и солидарность (PAS) Майю Санду. Также депутаты избрали весь состав правительства.

Нэстасе стал вице-премьером и министром внутренних дел. Министром иностранных дел и европейской интеграции выбрали Нику Попеску.

После этого Нэстасе призвал лидера Демократической партии Молдовы олигарха Владимира Плахотнюка мирно передать власть.

Сам же Плахотнюк считает, что ACUM и Партия социалистов ввергают Молдову в "более глубокий политический кризис", и в этом участвует и президент Додон."«Я считаю, что у нас, у граждан Молдовы, уже нет легитимного президента", — заявил Плахотнюк.

Сегодня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент страны.

Вместе с тем президент страны Игорь Додон заявил, что не будет подписывать указ о роспуске.

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Теги: парламент, правительство, Молдова, майя санду
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