Двоевластие. В Молдове прошли заседания двух Кабминов

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В Молдове, где со вчерашнего дня сложилось двоевластие - два Кабмина не признают друг друга, состоялись их заседания. Об этом пишет местный ресурс NewsMaker.

Новое правительство во главе с Майей Санду провело заседание в здании парламента, так как его не пустили в здание Кабмина. Легитимность правительства Санду ранее признал ЕС. На заседании было семь из 12-ти новых членов правительства, все они проголосовали за увольнение главы Госинпектората полиции Александра Пынзаря.

На заседании Кабмина Павла Филипа почти не было СМИ, оно нигде не транслировалось. Глава этого правительства заявил в Facebook, что все институты власти будут работать, как и работали, чтобы граждане не почувствовали неудобств.

В парламент после заседания команды Санду пришел президент Игорь Додон. Он заявил, что "шагов назад не будет" и предостерег, что демократы якобы могут силой захватить власть. Более того, по словам Додона, его семье угрожают "от Плахотнюка", чтобы он отказался от поста.

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона из-за отказа распустить парламент, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

В украинском МИД обеспокоены тем, что в Молдове "по сценарию РФ" может пойти федерализация страны. СНБО уже провел совещание.