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10.06.2019, 09:36

Ягланд "крайне обеспокоился" и поддержал новые власти Молдовы

Ягланд "крайне обеспокоился" и поддержал новые власти Молдовы - Фото
Турбьерн Ягланд (фото - пресс-служба Совета Европы, Sandro Weltin)

Генсек Совета Европы Ягланд призвал Венецианскую комиссию дать оценку тому, какие решения принимались в Молдове в последние дни

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд высказался в поддержку нового правительства Молдовы, которое считает, что парламент в стране был распущен незаконно. Его заявление опубликовано на сайте СЕ.

Ягланд заявил, что "крайне обеспокоен" тем, что происходит в Молдове, и призвал "демократически избранный парламент, легитимное правительство и все политические силы действовать сдержанно и ответственно".

При этом Ягланд не уточнял, кто, по его мнению, сейчас легитимная власть в стране, но отметил: "Недавние решения Конституционного суда сложно понять. Кажется, в свете Конституции и международного права они своевольны".

По мнению генсека СЕ, в демократической стране все должны уважать Конституцию, и "в период неопределенности всегда нужен хороший совет".

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона из-за отказа распустить парламент, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 

В украинском МИД обеспокоены тем, что в Молдове "по сценарию РФ" может пойти федерализация страны. СНБО уже провел совещание.

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Теги: Молдова, совет европы, турбьерн ягланд
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