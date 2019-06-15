Германия поддержит новое правительство Молдовы

Хайко Маас (фото - ЕРА)

Официальный Берлин положительно оценил отставку старого правительства Молдовы и пообещал поддержку новому. Об этом заявил в Twitter глава МИД Хайко Маас.

"Приветствуем объявленную отставку старого правительства в Молдове, что открывает путь для нового правительства, избранного парламентом, и означает мирный поворот. Германия готова оказать поддержку", - говорится в сообщении.

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8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент.

9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

НАТО и Госдеп США призвали к мирному решению политического кризиса. МИД Украины обеспокоен возможностью федерализации Молдовы по сценарию РФ.

В РФ сказали, что федерализации хочет глава Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк. Додон обвинил Плахотнюка в подготовке его убийства с помощью "одесской группировки" и сказал, что "не отступит".

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