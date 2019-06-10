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10.06.2019, 06:50

Кризис в Молдове. НАТО призывает к мирному решению

Кризис в Молдове. НАТО призывает к мирному решению - Фото
Фото: pixabay.com

В НАТО напомнили, что Молдова является давним партнером Альянса

НАТО обеспокоено политическим кризисом в Молдове и призывает стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога. Об этом официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила в Twitter.

"НАТО с обеспокоенностью следит за политическим кризисом у давнего партнера - в Молдове. Мы призываем все политические силы Молдовы проявлять спокойствие, сдержанность и урегулировать разногласия путем диалога", − написала Лунгеску.

Она подчеркнула, что демократически избранные лидеры страны должны работать вместе.

"Мы подтверждаем постоянную поддержку НАТО Республике Молдова в реформировании ее институтов обороны и безопасности", - сообщила официальный представитель Альянса.

Ранее Госдеп США призвал стороны политического конфликта проявить сдержанность.

8 июня Конституционный суд постановил распустить парламент Молдовы, так как коалиция после выборов была сформирована по истечению отведенного законом срока - днем позже. Президент Игорь Додон отказался это делать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. Судьи признали незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент Молдовы.

9 июня КС Молдовы временно отстранил Додона от должности из-за его отказа распустить парламент и, как следствие, нарушения Конституции. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Он уже подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

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Теги: нато
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