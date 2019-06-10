Кризис в Молдове. Госдеп призвал к диалогу

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США призывают политические силы Молдовы к решению конфликта путем диалога. Об этом сообщает Госдепартамент.

"Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и обеспечили уважение основных прав. Волю молдовского народа, которую он выразил на этих выборах, надо уважать без какого-либо вмешательства", - напоминает Госдеп.

В сообщении говорится, что США будут продолжать поддерживать обеспечение процветания и демократического будущего Молдовы.

Штаты призвали стороны политического конфликта проявить сдержанность.

8 июня Конституционный суд постановил распустить парламент Молдовы, так как коалиция после выборов была сформирована по истечению отведенного законом срока - днем позже. Президент Игорь Додон отказался это делать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. Судьи признали незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент Молдовы.

9 июня КС Молдовы временно отстранил Додона от должности из-за его отказа распустить парламент и, как следствие, нарушения Конституции. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Он уже подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.