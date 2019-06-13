Кризис. Премьер Молдовы встретился с посланником Украины: фото

Фото: gov.md

Вчера, 12 июня, назначенный Конституционным судом Молдовы глава правительства Павел Филип провел переговоры со спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию Виктором Крижановским. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Молдовы.

Сказано, что собеседники обменялись мнениями, что "нынешний политический кризис потенциально может дестабилизировать безопасность региона".

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

НАТО и Госдеп США призвали к мирному решению политического кризиса. МИД Украины обеспокоен возможностью федерализации Молдовы по сценарию РФ. В РФ сказали, что федерализации хочет глава Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк. Додон обвинил Плахотнюка в подготовке его убийства с помощью "одесской группировки" и сказал, что "не отступит".

Читайте также: Кризис в Молдове как предупреждение для Украины