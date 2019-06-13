Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.06.2019, 06:37

Кризис. Премьер Молдовы встретился с посланником Украины: фото

Кризис. Премьер Молдовы встретился с посланником Украины: фото - Фото
Фото: gov.md

Павел Филип и Виктор Крыжановский пришли к тому, что проблему двоевластия можно решить "только путем диалога между политическими силами"

Вчера, 12 июня, назначенный Конституционным судом Молдовы глава правительства Павел Филип провел переговоры со спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию Виктором Крижановским. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Молдовы.

Сказано, что собеседники обменялись мнениями, что "нынешний политический кризис потенциально может дестабилизировать безопасность региона".

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 

НАТО и Госдеп США призвали к мирному решению политического кризиса. МИД Украины обеспокоен возможностью федерализации Молдовы по сценарию РФ. В РФ сказали, что федерализации хочет глава Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк. Додон обвинил Плахотнюка в подготовке его убийства с помощью "одесской группировки" и сказал, что "не отступит".

Читайте также: Кризис в Молдове как предупреждение для Украины

Отправить:
Распечатать:
Теги: Павел Филип, Виктор Крыжановский, Молдова, приднестровье
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 