Мелания Трамп в письме к Путину написала, что пришло время защитить детей – фото
Первая леди США Мелания Трамп призвала российского диктатораВладимира Путина защитить будущее детей прямо сейчас. Об этом она написала в письме, которое президент США... Дональд Трамп передал главе России на встрече на Аляске. Текст его опубликовал Фокс Ньюс.
Телеканал сообщает, что сразу после получения письма Путин прочитал его на глазах у американской и российской делегаций.
В письме Мелания Трамп обращается к российскому диктатору, называя его "дорогим президентом Путиным".
Она не упоминает Украину и российско-украинскую войну, а дети, о которых идет речь в письме, не названы украинскими.
Первая леди написала, что все дети рождаются невинными и мечтают о защищенности.
"Простая, но глубокая мысль, господин Путин, и я уверена, вы согласитесь: потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистоты – невинности, которая стоит выше географии, правительства или идеологии", – написала Мелания.
Она подчеркнула, что лидеры мира несут ответственность за сохранение будущего детей, но сегодня "некоторым детям" приходится оказывать "молчаливое сопротивление силам, которые могут отнять у них будущее".
"Господин Путин, только вы можете вернуть им их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России – вы послужите всему человечеству", – призвала Мелания.
Первая леди добавила, что Путин может помочь детям одним росчерком пера уже сегодня.
"Время пришло", — призвала она.
- На переговорах в Стамбуле в июне Россия признала, что похитила украинских детей. Глава российской группы заявил о "десятках и сотнях" детей, Однако речь идет о "тысячах", – отметил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
- 1 июля США потребовали от России вернуть похищенных детей в Украину до подписания мира.
- 18 июля посланница Совета Европы заявила, что Действия администрации Трампа наносят ущерб оказанию помощи детям, похищенным из Украины. В частности, речь шла об уменьшении помощи США другим странам и санкциях против МКС.
