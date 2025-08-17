Мелания Трамп в письме к Путину написала, что пришло время защитить детей – фото

Украина и российско-украинская война не упоминаются в тексте первой леди

Дональд и Мелания Трамп (Фото: EPA)

Первая леди США Мелания Трамп призвала российского диктатораВладимира Путина защитить будущее детей прямо сейчас. Об этом она написала в письме, которое президент США... Дональд Трамп передал главе России на встрече на Аляске. Текст его опубликовал Фокс Ньюс.

Телеканал сообщает, что сразу после получения письма Путин прочитал его на глазах у американской и российской делегаций.

В письме Мелания Трамп обращается к российскому диктатору, называя его "дорогим президентом Путиным".

Она не упоминает Украину и российско-украинскую войну, а дети, о которых идет речь в письме, не названы украинскими.

Первая леди написала, что все дети рождаются невинными и мечтают о защищенности.

"Простая, но глубокая мысль, господин Путин, и я уверена, вы согласитесь: потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистоты – невинности, которая стоит выше географии, правительства или идеологии", – написала Мелания.

Она подчеркнула, что лидеры мира несут ответственность за сохранение будущего детей, но сегодня "некоторым детям" приходится оказывать "молчаливое сопротивление силам, которые могут отнять у них будущее".

"Господин Путин, только вы можете вернуть им их мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России – вы послужите всему человечеству", – призвала Мелания.

Первая леди добавила, что Путин может помочь детям одним росчерком пера уже сегодня.

"Время пришло", — призвала она.