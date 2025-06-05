Кислица: Мединский цинично заявляет о "десятках" детей, украденных РФ. Речь идет о тысячах

Сергей Кислица (Фото: EPA)

Глава российской делегации Владимир Мединский во время второго раунда переговоров в Стамбуле цинично заявлял, что у России "есть пару десятков, может, сотня украинских детей". Однако на самом деле речь идет о тысячах, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью Наталье Мосейчук.

Кислица вспомнил, что когда украинская сторона заявила о требовании вернуть похищенных детей, глава российской делегации Мединский ответил, чтобы мы "не устраивали шоу для бездетных европейских бабушек".

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"Есть тысячи украинских детей, которых украла Российская Федерация. И ты (Владимир Мединский. – Ред.) сидишь в Стамбуле и с улыбкой говоришь – прекратите истерику о детях", – эмоционально заявил Кислица.

Дипломат отметил, что такая риторика – пример беспрецедентного цинизма.

"Человек сидит цинично, смотрит в глаза и говорит – нет у нас детей. Это люди, которые живут в параллельной реальности, созданной их президентом и их пропагандой", – сказал Кислица.

По данным уполномоченного по правам человека Лубинца, по состоянию на октябрь 2024 года оккупанты похитили из Украины более 20 000 детей. Еще 1,5 млн детей могут быть депортированы.

2 июня Зеленский заявил, что в Стамбуле россияне признали, что похитили украинских детей.

Axios сообщало, что Россия предложила вернуть Украине только 10 детей за почти полтора месяца.

3 июня глава Офиса президента Андрей Ермак встретился в Вашингтоне со специальным представителем США по вопросам Украины Китом Келлогом. Украина передала России списки детей и ждет ответа.

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