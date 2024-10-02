Лубинец заявил, что Россия депортировала 20 000 детей и тормозит процесс их возвращения
С начала полномасштабного вторжения России оккупанты "похитили" из Украины более 20 000 детей. Еще 1,5 млн детей могут быть депортированы, заявил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.
"РФ сознательно тормозит процесс возвращения наших детей, призвал мир к более решительным действиям... Наших детей даже отправляют в так называемые "лагеря перевоспитания", где зомбируют российской пропагандой. Только представьте: наших детей заставляют отрицать свое украинское происхождение", — заявил Лубинец.
По его словам, существует риск депортации еще 1,5 млн детей, проживающих на временно оккупированных территориях. Депортированным украинцам изменяют персональные данные, чтобы родные не могли их найти и вернуть.
Также Лубинец рассказал, что воспитанников детских домов Херсонской области сначала переместили на оккупированные территории, а затем депортировали в Россию. Некоторых, по словам омбудсмена, усыновили без разрешения. Кроме того, по его данным, есть факты того, что вывезенные в РФ дети-сироты не получают надлежащей медицинской помощи и не имеют достойных условий пребывания.
Омбудсмен сообщил, что Украина вынуждена самостоятельно искать депортированных детей и их родственников. Кроме того, страна работает над усовершенствованием правовых механизмов и сотрудничает с другими странами в вопросе возвращения украинских детей домой.
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