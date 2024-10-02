Лубинец заявил, что Россия депортировала 20 000 детей и тормозит процесс их возвращения

По словам омбудсмена, Россия намеренно изменяет данные детям, чтобы родственники не могли их отыскать и вернуть

Дмитрий Лубинец (Фото: Telegram-канал омбудсмена)

С начала полномасштабного вторжения России оккупанты "похитили" из Украины более 20 000 детей. Еще 1,5 млн детей могут быть депортированы, заявил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"РФ сознательно тормозит процесс возвращения наших детей, призвал мир к более решительным действиям... Наших детей даже отправляют в так называемые "лагеря перевоспитания", где зомбируют российской пропагандой. Только представьте: наших детей заставляют отрицать свое украинское происхождение", — заявил Лубинец.

По его словам, существует риск депортации еще 1,5 млн детей, проживающих на временно оккупированных территориях. Депортированным украинцам изменяют персональные данные, чтобы родные не могли их найти и вернуть.

Также Лубинец рассказал, что воспитанников детских домов Херсонской области сначала переместили на оккупированные территории, а затем депортировали в Россию. Некоторых, по словам омбудсмена, усыновили без разрешения. Кроме того, по его данным, есть факты того, что вывезенные в РФ дети-сироты не получают надлежащей медицинской помощи и не имеют достойных условий пребывания.

Омбудсмен сообщил, что Украина вынуждена самостоятельно искать депортированных детей и их родственников. Кроме того, страна работает над усовершенствованием правовых механизмов и сотрудничает с другими странами в вопросе возвращения украинских детей домой.