Лубінець заявив, що Росія депортувала 20 000 дітей і гальмує процес їхнього повернення

За словами омбудсмена, Росія навмисно змінює дані дітям, щоб родичі не могли їх відшукати та повернути

Дмитро Лубінець (Фото: Telegram-канал омбудсмена)

З початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти "викрали" з України понад 20 000 дітей. Ще 1,5 млн дітей можуть бути депортовані, заявив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.

"РФ свідомо гальмує процес повернення наших дітей, закликав світ до більш рішучих дій... Наших дітей навіть відправляють у так звані "табори перевиховання", де зомбують російською пропагандою. Тільки уявіть: наших дітей змушують заперечувати своє українське походження", — заявив Лубінець.

За його словами, існує ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Депортованим українцям змінюють персональні дані, щоб рідні не могли їх знайти та повернути.

Також Лубінець розповів, що вихованців дитячих будинків Херсонської області спочатку перемістили на окуповані території, а потім депортували до Росії. Деяких, за словами омбудсмена, всиновили без дозволу. Крім цього, за його даними, є факти того, що вивезені до РФ діти-сироти не отримують належної медичної допомоги та не мають гідних умов перебування.

Омбудсмен повідомив, що Україна вимушена самостійно шукати депортованих дітей та їхніх родичів. Крім цього, країна працює над удосконаленням правових механізмів та співпрацює з іншими країнами в питанні повернення українських дітей додому.